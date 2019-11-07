На курорте в Польше взорвался газ в отеле: пострадали трое людей (видео)

Есть ли среди пострадавших украинцы, выясняют в Министерстве иностранных дел.

На горнолыжном курорте в Польше произошел взрыв в гостинично-ресторанном комплексе, в результате него пострадали трое людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеКабря море взорвался российский танкер: минимум 2 погибших (фото, видео)У одного из пострадавших диагностировали ожоги третьей степени, он в очень тяжелом состоянии. Есть ли среди пострадавших украинцы, выясняют в Министерстве иностранных дел.

Сдетонировало так, что повылетали окна и двери помещения. С места аварии сразу эвакуировали десятки людей, в том числе и персонал. Сейчас там работают бригады пожарных, полиция и газовая служба. По подозрениям, газ мог сдетонировать на кухне одного из ресторанов.

Пока идет следствие, руководство комплекса пообещало поселить своих гостей во временных помещениях.

Как ранее сообщал УНИАН, на Львовщине пьяный мужчина бросил гранату в жилом доме.