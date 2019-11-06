Экс-спикер парламента Британии назвал Brexit самой большой ошибкой со времен Второй мировой войны

Берков убежден, что выход из ЕС ничем не поможет его стране.

Спустя считанные дни после отставки с поста спикера Палаты общин парламента Великобритании Джон Берков назвал Brexit самой большой ошибкой королевства, которую оно сделало со времен Второй мировой войны.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что сторонники выхода из состава Евросоюза в Лондоне долгое время обвиняли Беркова в предвзятости.

«Не думаю, что это поможет как-то Великобритании. Brexit – самая большая ошибка нашей страны после войны. Я уважаю премьер-министра Бориса Джонсона. Но Brexit нам не поможет. Лучше быть частью мощного блока ЕС», - сказал экс-спикер.

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При этом он отверг обвинения в том, что блокировал Brexit. По словам Беркова, именно парламент не допустил отказ королевства от членства в ЕС, «а не я». Бывший спикер покинул свою должность после работы в парламенте с 1997 года. Он планирует опубликовать книгу о своей жизни в следующем году.