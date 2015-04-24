50% немцев готовы к увеличению потока мигрантов в Германию - опрос

Половина населения Германии поддерживает идею о принятии и интеграции в общество большего числа вынужденных иммигрантов из других государств.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ARD, передает LB.ua.

Еще 44% немцев высказались против усиления потока мигрантов. Наибольшее число противников иммиграции - 82% - оказалось среди сторонников недавно появившейся в стране партии "Альтернатива для Германии" , известной своей евроскептической позицией. Самыми активными сторонниками иммиграции оказались сторонники партии "Зеленые", которую возглавляет политик турецкого происхождения Джем Оздемир.

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Подавляющее большинство немцев - 81% - выступают за более активное финансовое участие Германии в улучшении жизни в странах, откуда наблюдается самый сильный приток мигрантов в Европу. 70% граждан страны сочли необходимым создание законных путей по переезду в Европу для жителей неблагополучных стран других континентов; 27% выступили против.

62% немцев поддержали выделение денег на проведение спасательных операций в Средиземном море, в котором тонут переполненные корабли с нелегальными мигрантами, 34% выступили против этого. Такое же число немцев уверено, что отправлять военные корабли для недопущения судов с мигрантами к европейским берегам - это неверный шаг. Отметим, что именно такую политику в настоящее время осуществляет Австралия.

По данным Управления ООН по делам беженцев, в первой половине 2014 года Германия стала лидером по числу приехавших соискателей убежища - 67, 4 тыс. человек. Большинство из них приехали из охваченной гражданским конфликтом Сирии (18%), Сербии и Косово, Афганистана и Эритреи. Вслед за Германией расположились США, куда едут мексиканцы, китайцы, гватемальцы и сальвадорцы.