Королева Дании: иммигранты должны принять наши ценности
00:00, 13 апреля 2015Мир
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Королева Дании Маргрете II призвала иммигрантов соответствовать датскому образу жизни.
Маргрете II призвала иммигрантов соответствовать датскому образу жизни / скриншот
У страны есть долг принимать иммигрантов, сказала королева, но они должны вести себя в соответствии с принятыми в обществе нормами, пишет Русская служба Би-би-си.
Королева Маргрете II сделала это заявление в интервью ежедневной датской газете Berlingske Tidende спустя два месяца после нападения исламиста на синагогу и на участников дебатов о свободе выражения в Копенгагене, в результате чего погибли два человека.
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По мнению корреспондентов, иммиграционная политика станет ключевым вопросом во время парламентских выборов в Дании в сентябре этого года.
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