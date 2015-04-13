Королева Дании: иммигранты должны принять наши ценности

У страны есть долг принимать иммигрантов, сказала королева, но они должны вести себя в соответствии с принятыми в обществе нормами, пишет Русская служба Би-би-си.

Королева Маргрете II сделала это заявление в интервью ежедневной датской газете Berlingske Tidende спустя два месяца после нападения исламиста на синагогу и на участников дебатов о свободе выражения в Копенгагене, в результате чего погибли два человека.

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По мнению корреспондентов, иммиграционная политика станет ключевым вопросом во время парламентских выборов в Дании в сентябре этого года.