ЕС принял план борьбы с нелегалами после гибели около 900 беженцев в Средиземном море
Европейская комиссия приняла план из десяти пунктов по итогам экстренной встречи глав МИД и МВД ЕС в Люксембурге, посвященной проблемам миграции в Средиземном море.
Об этом сообщает Reuters.
Поводом для встречи стала новая трагедия в районе итальянского острова Лампедуза, где в результате крушения двух судов с нелегальными мигрантами погибли около 900 человек.
План, принятый в Люксембурге на встрече, которую инициировал глава Еврокомиссии Дональд Туск, предусматривает усиление программы морских патрулей в Средиземном море "Тритон и Посейдон", которые будут отслеживать суда с нелегалами. Также будет отдан приказ уничтожать лодки контрабандистов, для которых перевозка людей из Африки в Европу стала бизнесом.
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Остальные пункты предусматривают помощь ЕС и активную помощь Италии и Греции в решении вопросов с нелегалами. Всех прибывших будут заставлять делать отпечатки пальцев, быстро перемещать их по территории союза и собирать информацию о возможных попытках нелегалов попасть в ЕС.