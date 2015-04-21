ЕС принял план борьбы с нелегалами после гибели около 900 беженцев в Средиземном море

Об этом сообщает Reuters.

Поводом для встречи стала новая трагедия в районе итальянского острова Лампедуза, где в результате крушения двух судов с нелегальными мигрантами погибли около 900 человек.

План, принятый в Люксембурге на встрече, которую инициировал глава Еврокомиссии Дональд Туск, предусматривает усиление программы морских патрулей в Средиземном море "Тритон и Посейдон", которые будут отслеживать суда с нелегалами. Также будет отдан приказ уничтожать лодки контрабандистов, для которых перевозка людей из Африки в Европу стала бизнесом.

Читайте такжеЕС подготовит новую миграционную стратегию, чтобы предотвратить трагедии - BBC

Остальные пункты предусматривают помощь ЕС и активную помощь Италии и Греции в решении вопросов с нелегалами. Всех прибывших будут заставлять делать отпечатки пальцев, быстро перемещать их по территории союза и собирать информацию о возможных попытках нелегалов попасть в ЕС.