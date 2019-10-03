"Марш ярости": в Париже на массовые протесты вышли полицейские (фоторепортаж)

Местная полиция находится под давлением в связи с протестами "желтых жилетов".

Тысячи сотрудников французской полиции вышли вечером в среду, 2 октября, на улицы Парижа, протестуя против низких зарплат, переработок и увеличения количества суицидов в их рядах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Поддержать акцию "Марш ярости" с требованием улучшения условий труда на востоке столицы Франции призвали сразу несколько профсоюзов. По данным организаторов, в шествии приняли участие около 27 тысяч полицейских. Это первая массовая протестная мобилизация полицейских во Франции с 2001 года.

Французская полиция находится под давлением с начала протестов "желтых жилетов" в ноябре 2018 года. Почти с самого начала эти протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. По данным радиостанции Franceinfo, с начала этого года было зафиксировано 50 случаев суицида служащих полиции.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил о том, что понимает беспокойство полицейских. Он пообещал увеличение бюджета правоохранительных органов на пять процентов в будущем году и увеличение штата полиции на 1400 рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать акции, выдвигая социальные и политические требования.

В акциях принимали участие от более чем 100 тыс. до нескольких десятков людей.