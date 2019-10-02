Уличный художник Бэнкси открыл в Лондоне магазин, но его двери не открываются (фото)

Собранные с помощью магазина средства, пойдут на покупку нового судна для мигрантов.

Известный анонимный уличный художник Бэнкси открыл на Юге Лондона «магазин», который по сути представляет из себя арт-объект. Тем не менее, приобрести работы художника можно в интернете.

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«Я открываю магазин сегодня (хотя двери на самом деле не открываются)», – написал художник на своей странице в Instagram.

«Магазин» разместился в заброшенной торговой точке в лондонском районе Кройдон. По словам Бэнкси, лучше всего витрина магазина будет смотреться ночью.

Как сообщает BBC, художник рассказал, что был вынужден открыть онлайн-магазин (он называется Gross Domestic Product – «Валовой внутренний продукт»), потому что производители открыток пытались присвоить его имя для торговли. Бенкси открыл собственный магазин со своей продукцией, чтобы защитить права на свою торговую марку и творчество.

Собранные с помощью магазина средства, пойдут на покупку нового судна для мигрантов. Бэнкси отмечает, что его позиция по авторскому праву на свои работу остается неизменной.

«Я все еще призываю всех копировать, одалживать, красть и вносить правки в моё искусство для развлечения, академических исследований или активизма. Я просто не хочу, чтобы они единолично пользовались моим именем», – отметил художник.

Среди товаров, выставленных в «магазине» – жилет с британским флагом, который художник создал для музыканта Stormzy, коврики из спасательных жилетов мигрантов, найденных на берегу Средиземного моря, и полицейские шлемы, превращенные в диско-шары.

Ранее фотографию спины неуловимого уличного художника Бэнкси продали на аукционе Sotheby's за 43 тысячи долларов.