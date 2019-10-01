На Тайване автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки (фото, видео)

Причиной падения единственного на Тайване стального одноарочного моста, который построили 20 лет назад, стало разрушение одной из опор.

На северо-востоке Тайваня 1 октября обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов.

Обломки вместе с проезжавшим по мосту бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним, пишет lb.ua со ссылкой на издание Focus Taiwan.

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Пострадали по меньшей мере 10 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы. Еще шесть остались под обломками. По данным спасательной службы Тайваня, все пострадавшие, кроме водителя грузовика, - иностранцы: шестеро из Филиппин и трое из Индонезии.

Причиной падения единственного на Тайване стального одноарочного моста, который построили всего двадцать лет назад, стало разрушение одной из опор. Причина обвала расследуется, но известно, что этим утром возле Тайваня произошло небольшое землетрясение.

На видео с камеры наблюдения, которое опубликовало ABC News видно, что вся конструкция переправы обвалилась в реку.

Video captures moment towering arch bridge collapses in eastern Taiwan, sending oil tanker truck falling onto boats in the water below. https://t.co/zBdLNMFgYjpic.twitter.com/AqVpmYmfY5 — ABC News (@ABC) October 1, 2019

Мост протяженностью 140 метров и шириной 15 метров был построен в 1999 году в зоне рыбацкого порта Наньфанъао.

Видео: 仲達孫

Напомним, в итальянском городе Генуя в пятницу, 28 июня, снесли остатки моста, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.