Отравление Скрипалей: в крови полицейского нашли следы "Новичка"

Личные данные четвертого пострадавшего в Солсбери не раскрываются.

Следы нервно-паралитического яда "Новичок", которым пытались отравить экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, обнаружили в крови еще одного полицейского, который работал на месте преступления.

Об этом заявили в Скотленд-Ярде, передает ТСН.

Читайте такжеThe Guardian: Полиция Британии расследует роль Путина в отравлении Скрипаля

"Ученые от имени группы исследователей провели судебно-медицинскую экспертизу образца крови офицера, взятого в марте 2018 года. Судебно-медицинская экспертиза, в которой используется метод, отличающийся от того, что использовался для оценки клинических последствий отравления, теперь дала детективам подтверждение того, что в образце крови были обнаружены следы "Новичка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудник полиции тогда подвергся воздействию небольшого количества вещества и после оказания медицинской помощи вернулся на службу.

Сейчас личные данные четвертого пострадавшего в Солсбери не раскрываются.

Справка УНИАН. Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.