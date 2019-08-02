США ввели новые санкции против РФ из-за отравления Скрипалей

16 мая Госдепартамент США направил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций в деле об отравлении Скрипалей.

Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против России из-за использования запрещенных средств в ходе неудачной попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в пятницу, 2 августа, заявил Белый дом, передает Reuters.

"После первого раунда санкций в ответ на попытку убийства Россией частного лица в Великобритании Россия не предоставила заверений, необходимых по законодательству США", - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

"Итак, мы вводим второй раунд санкций. Это еще один случай, когда мы ведем себя жестче с Россией, чем предыдущие администрации", - добавил он.

Ранее в понедельник, 29 июля, влиятельные законодатели призвали президента США Дональда Трампа ввести против Москвы санкции из-за Скрипалей.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая Госдепартамент США направил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций в деле об отравлении Скрипалей.

Напомним, впервые санкции против Кремля за попытку отравления Скрипаля Вашингтон ввел в августе 2018 года. В рамках этих санкций с США выслали 60 российских дипломатов, закрыли консульство России в Сан-Франциско, ввели запрет на передачу России некоторых технологий.

Поскольку Кремль не предоставил суду доказательств отказа от использования химического оружия, закон предусматривает введение более жестких санкций, которые могут коснуться российской финансовой системы, торговых и дипломатических отношений.

Справка УНИАН. Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.