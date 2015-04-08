Генштаб Чехии назвал Россию одной из крупнейших угроз для мира

Об этом в интервью ČTK заявил начальник Генштаба Чехии Петр Павел, пишет Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

Среди невоенных угроз он назвал прежде всего изменения климата, демографические угрозы и возможный рост миграции.

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С военной точки зрения, по мнению Павела, опасность заключается в "очень самоуверенной и напористой" политике российского руководства. Генерал считает, что эта политика пока не имеет точно поставленной цели, но, судя со слов руководства РФ, Россия должна вернуть себе влияние и гордость. При этом не ясно, как далеко Россия может зайти для достижения данной цели".

"Акцент на развитии потенциала российских вооруженных сил, их использования в последние несколько лет вызывает озабоченность и, конечно, было бы очень недальновидным преуменьшать угрозу, или попытаться рассматривать ее как маргинальную и такую, что не касается нас непосредственно ," - сказал Павел.

В качестве второй серьезной угрозы он назвал подъем исламского экстремизма, который в настоящее время олицетворен Исламским государством.