Путин уже в 2017 году может довести Россию до банкротства - польские СМИ

Об этом сообщает польский бизнес-канал TVN24 Biznes i Swiat, анализируя последние макроэкономические данные из РФ.

Аналитики канала обратили внимание на резкое сокращение валютных резервов РФ, которые являются единственным источником финансирования бюджетного дефицита в условиях западных санкций и уменьшения доходов из-за падения цен на нефть и газ в мире.

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"За полгода они уменьшились с 500 млрд долларов до около 370 млрд долларов, а это значит, что если они будут уменьшаться такими же темпами, то российской экономике грозит банкротство в 2017 году, а именно через 100 лет после Октябрьского переворота", - отмечает телеканал.

Эксперты также отмечают, что уже сейчас россияне стали беднее из-за имперских амбиций своего президента, поскольку из-за агрессивной политики Кремля против Украины западные страны ввели санкции против РФ и значительно снизился уровень жизни российских граждан.

"Инфляция в России выросла в марте этого года до 16,9%. Это главным образом результат обесценивания рубля, западных санкций и российского эмбарго на закупку, в частности, продуктов питания", - считает телеканал, отмечая, что в прошлом месяце цены в России росли самыми быстрыми темпами с 2002 года.

Телеканал также приводит результаты проведенного в РФ опроса, согласно которому половина жителей России ощутили ухудшение уровня своей жизни, в то время как только 4% сказали, что их благосостояние улучшилось.

TVN24 Biznes i Swiat отмечает, что рубль уже обесценился примерно на 40%, в среднем по стране зарплаты уменьшились на 10%, а без работы остаются около 4 млн человек, или 5,8% экономически активного населения.

"Когда зарплаты падают, а цены растут, живется сложнее. Точно живется сложнее россиянам, которые должны платить высокую цену за имперские замашки Владимира Путина", - отмечает канал.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Европейские эксперты подсчитали, что введение экономических санкций обойдется России в 2014 году в 23 млрд евро, в 2015 году - 75 млрд евро.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что российская экономика из-за санкций западных стран теряет около 40 млрд долларов в год.