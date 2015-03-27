Имамы запустили интернет-журнал для борьбы с пропагандой "Исламского государства"

Журнал призван дать мусульманам Европы и всего мира альтернативу догматам "Исламского государства", передает Би-би-си.

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"Богословы взяли ответственность за предоставление корректной, информационно и образовательно насыщенной интерпретации Корана и Сунны, чтобы единственно легитимным путем противостоять жестоким, аморальным и злонамеренным умам", - утверждают "Имамы онлайн".

Учредителей нового издания также беспокоит рост "пропаганды экстремизма" в интернете.

Джихадисты из группировки "Исламское государство" активно используют современные способы коммуникации.

В начале марта они даже попытались запустить собственную соцсеть, но она не просуществовала и недели.