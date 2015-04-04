На Филиппинах началась эвакуация более 20 тысяч человек из-за тайфуна Майсак
11:03, 04 апреля 2015Мир
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Синоптики ожидают появления тайфуна на восточном побережье Лусона в воскресенье
REUTERS
Филиппинские власти начали эвакуацию более 20 тысяч жителей прибрежных районов восточных провинций крупнейшего острова архипелага - Лусона - в связи с угрозой надвигающегося тайфуна Майсак.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, администрация провинций Аурора и Исабела подготовила запасы провизии в центрах временного размещения вынужденных переселенцев.
Синоптики ожидают появления тайфуна на восточном побережье Лусона в воскресенье.
Несмотря на ослабление по мере продвижения к Филиппинам, Майсак принесет с собой ветер скоростью в 160 километров в час и двухметровые волны, предполагают метеорологи.
В ноябре 2013 года тайфун Хайян унес жизни 7 тысяч филиппинцев.
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