На Филиппинах началась эвакуация более 20 тысяч человек из-за тайфуна Майсак

Филиппинские власти начали эвакуацию более 20 тысяч жителей прибрежных районов восточных провинций крупнейшего острова архипелага - Лусона - в связи с угрозой надвигающегося тайфуна Майсак.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, администрация провинций Аурора и Исабела подготовила запасы провизии в центрах временного размещения вынужденных переселенцев.

Синоптики ожидают появления тайфуна на восточном побережье Лусона в воскресенье.

Несмотря на ослабление по мере продвижения к Филиппинам, Майсак принесет с собой ветер скоростью в 160 километров в час и двухметровые волны, предполагают метеорологи.

В ноябре 2013 года тайфун Хайян унес жизни 7 тысяч филиппинцев.