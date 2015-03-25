Саудовская Аравия стягивает войска к границе с Йеменом

Саудовская Аравия стянула крупные военные силы к границе с Йеменом, что может означать готовность королевства к вмешательству в гражданский конфликт в этой стране, рассказали Reuters источники в правительстве США, передает «Дождь».

Переброска войск к йеменской границе началась на фоне продвижения повстанцев-хоуситов, которые захватили столицу страны Сану и город Таиз в центральной части государства.

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Повстанцам-шиитам оказывают широкую поддержку власти Ирана, который считается основным соперником суннитской Саудовской Аравии в борьбе за влияние в регионе. В связи с этим собеседники Reuters опасаются, что в Йемене может начаться затяжная «опосредованная война» (proxy war), в которой эти два государства будут решать судьбу региона.

Сейчас поддерживаемый саудитами президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади укрывается в портовом городе Аден. Он уже обратился к ООН с призывом установить беспилотную зону и помочь его войскам вернуть контроль за территорией страны.

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Боевые действия в Йемене начались еще в 2011 году, однако резко ожесточились за последние полгода. Конфликт продолжается, несмотря на неоднократные заключения мирных соглашений.