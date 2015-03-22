В Йемене боевики захватили третий по величине город

Боевики-хуситы захватили столицу Йемена Сану два месяца назад, взяв под контроль правительственные здания, передает Би-би-си. Хуситы в настоящее время контролируют 9 из 21 провинций страны.

Читайте такжеСША и Британия закрывают посольства в ЙеменеПравительство президента Йемена Абда Раббу Мансура Хади бежало в город Аден на юге страны - бывшую столицу Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей до объединения государства в 1990 году.

В связи с ухудшающейся политической и военной обстановкой в Йемене США эвакуируют оттуда весь свой персонал, сообщил представитель госдепартамента.

Ранее сообщалось, что США выводят своих военнослужащих с военной базы Аль-Анад.

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой провести совещание в связи с осложнившейся ситуацией в стране, где продолжаются столкновения боевиков с проправительственными силами.