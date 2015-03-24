Спасатели не обнаружили живых на месте крушения аэробуса A320 во Франции

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вместе с тем, согласно сообщению, спасатели якобы видели "тело, которое двигалось" на месте трагедии.

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Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах.

Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет.

На борту потерпевшего крушение самолета в основном находились граждане Германии и Испании.



