Спасатели не обнаружили живых на месте крушения аэробуса A320 во Франции

17:22, 24 марта 2015
Мир
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Спасателям удалось посадить вертолет рядом с местом крушения самолета Airbus А320 авиакомпании Germanwings во французских Альпах, однако обнаружить выживших в авиакатастрофе не удалось.

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вместе с тем, согласно сообщению, спасатели якобы видели "тело, которое двигалось" на месте трагедии.

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Как сообщал УНИАН, немецкий аэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах

Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет. 

На борту потерпевшего крушение самолета в основном находились граждане Германии и Испании.


 

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