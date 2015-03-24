На борту разбившегося во Франции авиалайнера находились в основном граждане Германии

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал n24.

По данным управления гражданской авиации, на борту находились 142 пассажира и шесть членов экипажа.

Лайнер Airbus A320 летел из Барселоны в Дюссельдорф.

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Катастрофа произошла в регионе Динь-ле-Бен во французских Альпах, туда стянуты повышенные силы полицейских и пожарных.

Компания Germanwings является дочкой перевозчика Lufthansa.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Франции подтвердило крушение авиалайнера A320, Олланд заявил, что из пассажиров скорее всего никто не выжил.