На борту аэробуса A320 было 42 испанца - власти Франции
На борту аэробуса A320, который разбился сегодня во французских Альпах, было 42 гражданина Испании.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на французских чиновников.
Президент Каталонии Артур Мас выступит с обращением по этому поводу.
Король и королева Испании уже находятся в Елисейском дворце с президентом Франции Франсуа Олландом, отмечает издание.
Читайте такжеВо Франции разбился авиалайнер А320 со 148 пассажирами на бортуАэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Барселона - Дюссельдорф (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах сегодня утром.
Согласно последнему заявлению министра транспорта Франции, в авиакатастрофе не выжил никто. На борту находились по меньшей мере 148 человек - 142 пассажира и 6 членов экипажа.
Ранее сообщалось, что подавляющая часть пассажиров рейса - немцы.