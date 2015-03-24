На борту аэробуса A320 было 42 испанца - власти Франции

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на французских чиновников.

Президент Каталонии Артур Мас выступит с обращением по этому поводу.

Король и королева Испании уже находятся в Елисейском дворце с президентом Франции Франсуа Олландом, отмечает издание.

Читайте такжеВо Франции разбился авиалайнер А320 со 148 пассажирами на бортуАэробус А320 компании Germanwings (Lufthansa) сообщением Барселона - Дюссельдорф (рейс 4U9525) разбился во французских Альпах сегодня утром.

Согласно последнему заявлению министра транспорта Франции, в авиакатастрофе не выжил никто. На борту находились по меньшей мере 148 человек - 142 пассажира и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что подавляющая часть пассажиров рейса - немцы.