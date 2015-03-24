Министр транспорта Франции заявил, что выживших в авиакатастрофе нет

Министр транспорта Франции Алан Видали заявил, что выживших при крушении пассажирского самолета во франзузских Альпах нет.

Об этом сообщает France24. Напомним, 24 марта самолет A320 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона-Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Читайте такжеНа борту разбившегося во Франции авиалайнера находились в основном граждане Германии По данным управления гражданской авиации, на борту находились 142 пассажира и шесть членов экипажа. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что все 142 пассажира самолета скорее всего погибли.

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