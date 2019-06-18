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Количество населения в мире практически перестанет расти до 2100 года – эксперты

04:31, 18 июня 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного американской социологической организацией Pew Research Center, на основе данных ООН, пишет Голос Америки.

Население мира достигнет 10,9 миллиарда и рост замедлится до 0,1% с нынешних темпов в 1-2% ежегодно, пишут исследователи.

По выводам исследования Pew, в среднем количество родов на одну женщину составит 1,9 на 2100 год, что недостаточно для воспроизводства населения. Сейчас этот показатель составляет 2,5.

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Средний (медианный) возраст населения возрастет до 42 в 2100 с нынешних 31, из-за роста ожидаемой продолжительности жизни и уменьшения рождаемости.

Африка - единственный регион, где население будет значительно расти до конца века. Население Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии также будет расти, но медленнее, чем население Африки.

В Европе и Южной Америке, население к 2100 году сократится. Население Азии будет расти до 2055 года, а затем начнет сокращаться. Население Северной Америки будет расти в основном за счет миграции.

Более половины роста населения мира будет проходить в пяти странах Африки и в Пакистане.

Индия превзойдет Китай, как самая населенная страна мира в 2027 году.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек. К 2050 году организация ожидает роста числа людей до 9,7 млрд, а к концу века - примерно до 11 млрд.

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Теги: #население Земли#численность населения Земли