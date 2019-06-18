Количество населения в мире практически перестанет расти до 2100 года – эксперты

Африка - единственный регион, где население будет значительно увеличиваться до конца века.

Рождаемость в мире падает и это станет основным фактором, почему население мира практически перестанет расти до 2100 года.

Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного американской социологической организацией Pew Research Center, на основе данных ООН, пишет Голос Америки.

Население мира достигнет 10,9 миллиарда и рост замедлится до 0,1% с нынешних темпов в 1-2% ежегодно, пишут исследователи.

По выводам исследования Pew, в среднем количество родов на одну женщину составит 1,9 на 2100 год, что недостаточно для воспроизводства населения. Сейчас этот показатель составляет 2,5.

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Средний (медианный) возраст населения возрастет до 42 в 2100 с нынешних 31, из-за роста ожидаемой продолжительности жизни и уменьшения рождаемости.

Африка - единственный регион, где население будет значительно расти до конца века. Население Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии также будет расти, но медленнее, чем население Африки.

В Европе и Южной Америке, население к 2100 году сократится. Население Азии будет расти до 2055 года, а затем начнет сокращаться. Население Северной Америки будет расти в основном за счет миграции.

Более половины роста населения мира будет проходить в пяти странах Африки и в Пакистане.

Индия превзойдет Китай, как самая населенная страна мира в 2027 году.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек. К 2050 году организация ожидает роста числа людей до 9,7 млрд, а к концу века - примерно до 11 млрд.