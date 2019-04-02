В ООН рассказали, сколько людей сейчас живет на Земле

К 2050 году организация ожидает роста числа людей до 9,7 млрд.

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек.

Читайте такжеЭксперты Мюнхенской конференции предсказали новую эпоху противостояния сверхдержав

Об этом говорится в сообщении на сайте ООН. К 2050 году организация ожидает роста числа людей до 9,7 млрд, а к концу века - примерно до 11 млрд.

С 1994 года по 2019 год уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 54%, на 40% снизились масштабы материнской смерти. Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года. К 2030 году этот показатель увеличится примерно на два года.

Между тем, в докладе Генерального секретаря ООН отмечается, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией. Уже сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождений на женщину. По прогнозам, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Кроме этого отмечается, что сейчас примерно 56% мирового населения живет в городах. Почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60% населения стран мира, а к 2050 году - примерно 68%.

«Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды», - рассказала первый заместитель генсека ООН Амина Мохаммед, выступая в штаб-квартире организации на сессии комиссии по народонаселению и развитию.

Как сообщал УНИАН, ученые из 16 стран мира разработали «диету для здоровья планеты». Следуя ей, человечество должно сократить потребление красного мяса и сахара на 50–90% и есть больше овощей, фруктов, бобовых и орехов. И тогда, как утверждают ученые, улучшится экология и будут сыты все голодающие.