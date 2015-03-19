Литовский парламент утвердил временное возобновление военного призыва

За этот законопроект проголосовали 112 депутатов Сейма, в то время как лишь трое подали свои голоса против, а пятеро воздержались, сообщает DW.DE.

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Это означает, что в течение следующих пяти лет от 3000 до 3500 молодых литовцев будут обязаны пройти девятимесячную срочную службу в армии. Этот долг в Литве был отменен в 2008 году. Литовский министр обороны Юозас Олекас отметил по этому поводу, что повторное введение воинского долга позволит укрепить боеспособность воинских частей и создать резерв.

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает это решение парламента "важным и срочно нужным". "Наши границы оказались под угрозой, и гарантия национальной безопасности должна быть для нас не только приоритетом, но и нашим долгом", - подчеркнула она, выступая по литовскому радио.