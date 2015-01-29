Грибаускайте названа главным лоббистом Украины в 2014 году

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного экспертного опроса Института мировой политики.

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Второе место занял бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, третье - сенатор-республиканец Джон МакКейн.

Четвертое место занял американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Топ-5 замыкает президент Украины Петр Порошенко, за которого в основном голосовали иностранные эксперты.

За ним на шестом месте расположилась канцлер Германии Ангела Меркель, седьмое место - у основателя фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, восьмое - у вице-президента США Джозефа Байдена, девятое - у сенатора-демократа Роберта Менендеса. Замыкает рейтинг премьер-министр Канады Стивен Харпер.

В результатах рейтинга говорится, что Даля Грибаускайте стала победителем за свою "длительную поддержку" Украины.

Директор Института мировой политики Алена Гетьманчук отметила, что впервые за все время проведения таких рейтингов в него не вошел ни один представитель Польши. Также, по ее словам, 8 из 10 имен, которые фигурируют в нынешнем рейтинге, появились в нем впервые.

Среди двух, которые были и ранее в рейтингах - Даля Грибаускайте и Карл Бильдт.

Участие в опросе приняли 45 украинских и зарубежных экспертов.