Викторию Нуланд не пустили в Россию - СМИ

Экс-помощница госсекретаря США оказалась в российском "черном списке".

Российская Федерация отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Об этом сообщает российский "Коммерсант".

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По данным издания, Нуланд просила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

Как пояснили в Министерстве иностранных дел РФ, Викторию Нуланд внесли в "черный список". Власть России сдала его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении ряда российских чиновников.

В отличие от американского санкционного списка, российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане часто узнают уже после подачи документов на визу.

Ранее в получении российской визы отказали нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

Критическое отношение российских официальных лиц к Виктории Нуланд объясняется ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве, начиная с ее назначения в 2013 году на должность помощника госсекретаря. В России она стала известна после того, как лично посетила Майдан в Киеве, чтобы раздать участникам акций протеста бутерброды.