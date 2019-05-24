Викторию Нуланд не пустили в Россию - СМИ
Российская Федерация отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Об этом сообщает российский "Коммерсант".
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По данным издания, Нуланд просила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).
Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.
Как пояснили в Министерстве иностранных дел РФ, Викторию Нуланд внесли в "черный список". Власть России сдала его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении ряда российских чиновников.
В отличие от американского санкционного списка, российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане часто узнают уже после подачи документов на визу.
Ранее в получении российской визы отказали нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.
Критическое отношение российских официальных лиц к Виктории Нуланд объясняется ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве, начиная с ее назначения в 2013 году на должность помощника госсекретаря. В России она стала известна после того, как лично посетила Майдан в Киеве, чтобы раздать участникам акций протеста бутерброды.