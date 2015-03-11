Армия Нигерии отбила у боевиков "Боко Харам" 36 населенных пунктов
Армии Нигерии при поддержке воинских контингентов соседних стран - Чада, Камеруна и Нигера - удалось отвоевать у радикальной группировки "Боко харам" 36 населенных пунктов на северо- востоке страны.
Об этом заявил официальный представитель правительства Нигерии Майк Омери, передает ТАСС.
По его словам, перешедшие под контроль властей города и деревни расположены в штатах Йобе и Борно. Эти успехи, добавил он, стали возможны благодаря сотрудничеству с соседними странами - Чадом, Камеруном и Нигером, которые помимо прочего оказали содействие "в пресечении каналов снабжения террористов".
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"Надеемся, что осуществляемое межгосударственное сотрудничество ускорит поражение и ликвидацию "Боко харам" в Нигерии и во всем регионе", - заявил Омери.
Он также отметил, что последние успехи правительственной армии позволили части беженцев и внутренне перемещенных лиц "вернуться домой и возобновить нормальную жизнь".