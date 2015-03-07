Боевики "Боко харам" объединились с ИГ

Как сообщили британские СМИ, соответствующие материалы попали в распоряжение мониторинговой группы SITE, отслеживающей активность экстремистов в Интернете. Об єтом сообщает ТАСС.

На видеозаписи, распространенной "Боко харам" в сети, ее сторонники обязались "слушаться и повиноваться во времена тягот и процветания". Материал на арабском языке, как утверждается, был одобрен главарем нигерийских боевиков.

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Таким образом, "Боко харам" последовала примеру других исламистских группировок на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Афганистане и Пакистане.