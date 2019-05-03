"Не исключаю военной интервенции": Гуайдо высказался об участии других стран ради свержения Мадуро

Оппозиционный политик признал, что процесс смены власти в стране и переход к демократии могут быть долгими.

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, которого около 50 государств признали временным президентом страны, допустил вариант иностранного военного вмешательство на пути к свержению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом пишет бразильская газета Folha de Sao Paolo.

«Я не исключаю военной интервенции, потому что совершенно понятно, что представляет собой режим Мадуро», — передает издание слова Гуайдо.

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Оппозиционный лидер скрывает свое точное местонахождение из соображений безопасности и находится вдали от своей жены и ребенка. В интервью газете в Каракасе он заявил, что готов лично жертвовать, а его приоритетом остается борьба за Венесуэлу.

Гуайдо не стал считать «поражением» восстание его сторонников в столице 30 апреля. По его словам, это был мирный бунт. Оппозиционный политик признал, что процесс смены власти в стране и переход к демократии могут быть долгими.

Он также отметил, что власти, приверженные Мадуро, пытаются продемонстрировать контроль, которого у них больше нет.

Ранее Гуайдо позвал сторонников к воинским частям.