Масштабный потоп в США: река Миссисипи прорвала дамбу и затопила целый город (видео)

В США из-за весеннего паводка вода вышла из берегов реки Миссисипи и затопила прилегающие города.

Больше всего от наводнения пострадал город Давенпорт. Защитные дамбы не выдержали мощного паводка и вода хлынула на улицы города. Особенно пострадал центр города, его четыре квартала полностью затоплены.

Несколько предприятий в этом районе были вынуждены закрыться, а сотрудники пытались остановить воду мешками с песком.

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Миссисипи поднялась на рекордные за 25 лет полтора метра.

Автомобили, припаркованные на улицах города, полностью ушли под воду. Также вода добралась и жилых домов. Спасатели перемещаются по затопленным улицам на лодках и эвакуируют жителей города.