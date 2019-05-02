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Масштабный потоп в США: река Миссисипи прорвала дамбу и затопила целый город (видео)

15:51, 02 мая 2019
Мир
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Больше всего от наводнения пострадал город Давенпорт. Защитные дамбы не выдержали мощного паводка и вода хлынула на улицы города. Особенно пострадал центр города, его четыре квартала полностью затоплены.

Несколько предприятий в этом районе были вынуждены закрыться, а сотрудники пытались остановить воду мешками с песком.

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Миссисипи поднялась на рекордные за 25 лет полтора метра.

Автомобили, припаркованные на улицах города, полностью ушли под воду. Также вода добралась и жилых домов. Спасатели перемещаются по затопленным улицам на лодках и эвакуируют жителей города.

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Теги: #США#наводнение#река#дамба