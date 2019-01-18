Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря уже через несколько десятков лет (видео)

Море выгонит из своих домов 75 тысяч украинцев, разрушит 200 тысяч гектаров полей.

Из-за таяния ледников уровень мирового океана может подняться на 82 сантиметра. Прогнозы для Украины неутешительные – через климатические изменения уже в этом столетии можно потерять часть Одессы и Херсона, а заодно почти сотню населенных пунктов, говорится в сюжете ТСН.

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Одесса, еще не заселенный элитный дом недалеко от Аркадии, волны буквально сверкают в окнах. 20 этажей, подземный паркинг – а ученые считают, что он станет бассейном с морской водой уже за 80 лет. Людмила с внучкой гуляет склонами и радуется, что живет на километры вглубь. Моделирование на 2100-й год на интерактивной карте показывает, что 34 города, 6 поселков и 62 села – это зона затопления при условии поднятия уровня мирового океана меньше, чем на метр.

Море выгонит из своих домов 75 тысяч украинцев, разрушит 200 тысяч гектаров полей. "Экстремальных явлений становится больше. Каждый из нас это почувствовал, даже на территории Украины. Когда и дождей становится больше, и экстремальных засух – в тот самый год", - объясняют эксперты.