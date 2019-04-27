Появилось видео подрыва террориста-смертника в Шри-Ланке

Смертник подорвал бомбу в кафе отеля.

Момент подрыва террориста-смертника в гостинице Colombo’s Kingsbury Hotel в Шри-Ланке попал на видео.

Соответствующие кадры опубликовал телеканал NBC News.

На ролике показано, как мужчина с объемным рюкзаком выходит из номера отеля, спускается вниз на лифте и проходит в гостиничное кафе, в котором и произошел мощный взрыв.



Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, в том числе в трех отелях в столице, городе Коломбо («Кингсберри», «Шангри-Ла» и «Синнамон Гранд»), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». По предварительной информации посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.