ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке
15:01, 23 апреля 2019Мир
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По последним данным, в результате терактов погибли не менее 310 человек, среди них - 35 иностранцев.
Иллюстрация / REUTERS
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракты в церквях и отелях Шри-Ланки.
Об этом сообщает ресурс SITE Intelligence Group, который отслеживает активность боевиков в сети, пишет Новое время.
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21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
По последним данным, погибли не менее 310 человек, среди них - 35 иностранцев.
Полиция задержала уже 40 подозреваемых в организации терактов.
Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что атаки стали местью исламистов за нападение на мечети в Новой Зеландии, которые произошли в марте.
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