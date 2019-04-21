В Индии слон затоптал пять человек

Слон напал на людей в двух деревнях.

В индийском штате Орисса слон напал на людей в двух деревнях, в результате произошедшего погибли пять человек.

Об этом сообщает Hindu.

Отмечается, что в ночь на 19 апреля в деревне Сандха при нападении животного погибли три человека, спавшие на веранде дома. Спустя некоторое время в этой же деревне жертвой агрессии слона стала ещё одна женщина.

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Примерно через час поступили сообщения о гибели человека в деревне Сантхапада, расположенной в нескольких километрах от Сандхи.

«Слон находился в агрессивном состоянии и мог напасть на большее число людей. Лесное управление должно немедленно загнать слона в лес для предотвращения дальнейших атак», — заявил представитель местного Общества дикой природы.

Как сообщал УНИАН, в китайской провинции Юньнань дикий слон забрел в населенный пункт, повредил постройки и перевернул машину.