В Китае дикий слон зашел в поселок и устроил погром (видео)

На кадрах, снятых очевидцами видно, как слон идет по улице, вынуждая прохожих спасаться бегством. Затем показан перевернутый автомобиль.

В китайской провинции Юньнань дикий слон забрел в населенный пункт, повредил постройки и перевернул машину.

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Об этом сообщает сайт Newsflare. На кадрах, снятых очевидцами видно, как слон идет по улице, вынуждая прохожих спасаться бегством. Затем показан перевернутый автомобиль.

«Слон потерял самообладание и перевернул машину», - комментирует автор за кадром. Очевидцы утверждают, что у слона был гон - период спаривания, когда эти животные становятся особенно агрессивными.

Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде слон напал на туристов.