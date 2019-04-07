В Дании устроили стрельбу посреди города – есть погибший и раненые

В результате инцидента по меньшей мере четыре человека получили ранения.

В датском городе Хорсхольм 6 апреля произошла перестрелка в которой погиб минимум один человек. 14 человек задержаны.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Twitter полиции острова Зеландия.

Правоохранители пока не раскрывают деталей инцидента. Сообщается, что происшествие произошло вечером, есть пострадавшие. Позже стало известно, что после стрельбы по подозрению в причастности к ней по меньшей мере 14 человек были задержаны в пригороде Копенгагена.

"По состоянию на сейчас 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед (датского города Хорсхольм)", - говорится в сообщении полиции.

“В результате стрельбы, которая произошла в 18:00 часов в субботу вечером в районе Рунгстед (датского города Хьорсхольм - ред.) погиб 20-летний мужчина, четыре человека получили “легкие ранения”, - сообщил местный телеканал TVN24.

Как сообщал УНИАН, 18 марта вооруженный мужчина начал стрелять по пассажирам трамвая в нидерландском Утрехте. Три человека погибли, пятеро были ранены. Главный подозреваемый, 37-летний уроженец Турции Гокен Таныш, был задержан через несколько часов после стрельбы.