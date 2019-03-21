Стрельба в Утрехте: стало известно, когда подозреваемый предстанет перед судом

Прокуроры считают, что 37-летний уроженец Турции Гекен Таныш действовал сам.

Прокуратура Нидерландов сообщила, что подозреваемый в стрельбе в трамвае в городе Утрехт, в результате которой погибло три человек и пятеро были ранены, предстанет перед судом 22 марта.

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«Мы расследуем, действовал ли подозреваемый исключительно из мотивов террора, или его действия были вызваны личными проблемами в сочетании с радикальной идеологией», – говорится в заявлении прокуратуры, передает радио Свобода.

Прокуроры считают, что 37-летний уроженец Турции Гекен Таныш действовал сам.

Накануне полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Утрехте. Двое других подозреваемых, о задержании которых сообщалось ранее, были освобождены. Полиция не смогла установить их причастность к преступлению.

Как сообщал УНИАН, 18 марта вооруженный мужчина начал стрелять по пассажирам трамвая в Утрехте. Три человека погибло, пятеро были ранены. Главный подозреваемый, 37-летний уроженец Турции Гекен Таныш, был задержан через несколько часов после стрельбы.

Полиция считает нападение спланированным. Сделать такой вывод позволила записка, которая была обнаружена в автомобиле Таныша.