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Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

04:12, 23 марта 2019
Мир
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Ким Чен Ын / REUTERS

По данным издания Daily NK, речь идет о мужчине по фамилии Ри, который работает в Korean Art Film Studio.

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Как отмечается, фотографа уволили за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко.

При этом Ри нарушил правило съемки лидера КНДР в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, пытавшегося сфотографировать его жену.

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Теги: #Ким Чен Ын