Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа
04:12, 23 марта 2019Мир
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Фотографа уволили за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко.
Ким Чен Ын / REUTERS
Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
По данным издания Daily NK, речь идет о мужчине по фамилии Ри, который работает в Korean Art Film Studio.
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Как отмечается, фотографа уволили за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко.
При этом Ри нарушил правило съемки лидера КНДР в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, пытавшегося сфотографировать его жену.
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