Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Фотографа уволили за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко.

Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности. По данным издания Daily NK, речь идет о мужчине по фамилии Ри, который работает в Korean Art Film Studio. Читайте такжеТрамп отменил санкции против КНДР из-за симпатии к Ким Чен Ыну Как отмечается, фотографа уволили за то, что он снимал Ким Чен Ына слишком близко. При этом Ри нарушил правило съемки лидера КНДР в день выборов в Верховное народное собрание Северной Кореи. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, пытавшегося сфотографировать его жену.

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