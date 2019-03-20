Стрельба в Утрехте: полиция арестовала второго подозреваемого

Еще двух мужчин, которых ранее считали подозреваемыми, освободили из-под стражи.

Голландская полиция сообщает, что арестовала еще одного мужчину по подозрению в участии в перестрелке в Утрехте.

Полиция сообщила поздно вечером во вторник, 19 марта, что 40-летний мужчина был арестован во второй половине дня тяжело вооруженными офицерами в Утрехте, передает The Associated Press.

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Отмечается, что "мужчина подозревается в причастности к стрельбе. Его роль определяется в дальнейшем расследовании".

Полиция сообщает, что двое других мужчин, арестованных после стрельбы в понедельник были освобождены и больше не считаются подозреваемыми.

Главный подозреваемый, 37-летний Гокмен Танис, остается под стражей.