Стрельба в Утрехте: полиция арестовала второго подозреваемого
03:05, 20 марта 2019Мир
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Еще двух мужчин, которых ранее считали подозреваемыми, освободили из-под стражи.
Иллюстрация / REUTERS
Голландская полиция сообщает, что арестовала еще одного мужчину по подозрению в участии в перестрелке в Утрехте.
Полиция сообщила поздно вечером во вторник, 19 марта, что 40-летний мужчина был арестован во второй половине дня тяжело вооруженными офицерами в Утрехте, передает The Associated Press.
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Отмечается, что "мужчина подозревается в причастности к стрельбе. Его роль определяется в дальнейшем расследовании".
Полиция сообщает, что двое других мужчин, арестованных после стрельбы в понедельник были освобождены и больше не считаются подозреваемыми.
Главный подозреваемый, 37-летний Гокмен Танис, остается под стражей.
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