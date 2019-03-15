Трамп впервые ветировал резолюцию Сената США

Конгресс сможет преодолеть вето Дональда Трампа, если наберет две трети голосов в каждой из палат.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Сената США об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом он объявил в ходе выступления в Белом доме.

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"У Сената есть право принять эту резолюцию, а мой долг - наложить на нее вето", - сказал Трамп.

Он подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации, в том числе министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Отметим, что это решение стало первым случаем применения вето с момента вступления Трампа в должность президента США.

Как сообщал УНИАН, ранее Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Документ набрал 59 голосов "за", 41 сенатор проголосовал "против". Конгресс сможет преодолеть вето, если наберет две трети голосов в каждой из палат.

23 декабря 2018 года из-за отказа представителей Демократической партии в Конгрессе дать согласие на выделение в бюджете $5,7 млрд для строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил о приостановлении работы федерального правительства. Это был самый долгий шатдаун в истории США - 35 дней.

15 февраля Трамп объявил о введении чрезвычайного положения. Трамп подчеркнул, что США не контролируют собственную границу, через которую в страну попадают преступники и "огромное количество наркотиков".