Сенат США заблокировал решение Трампа о чрезвычайном положении

После того как обе палаты Конгресса приняли резолюции о блокировании декларации президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения, глава Белого дома может воспользоваться правом вето.

Сенат (верхняя палата Конгресса США) 14 марта принял резолюцию, блокирующую декларацию президента Дональда Трампа о введении в стране чрезвычайного положения в связи с необходимостью возведения стены на границе с Мексикой.

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Как сообщает телеканал CNBC, резолюцию поддержали 59 сенаторов, среди них - 12 республиканцев. 41 член Сената был против. 26 февраля аналогичную резолюцию приняла Палата представителей Конгресса.

Трамп имеет возможность ветировать решение Конгресса, что станет первым случаем применения вето за его президентскую каденцию.

По закону, преодоление права вето потребует двух третей голосов в обеих палатах Конгресса.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2018 года из-за отказа представителей Демократической партии в Конгрессе дать согласие на выделение в бюджете $5,7 млрд для строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил о приостановлении работы федерального правительства. Это был самый долгий шатдаун в истории США - 35 дней.

15 февраля Трамп объявил о введении чрезвычайного положения. Трамп подчеркнул, что США не контролируют собственную границу, через которую в страну попадают преступники и "огромное количество наркотиков".