Борьба против "Исламского государства" еще не завершена - генерал США

Боевики "Исламского государства", которые остаются на свободе, готовят контрудар, заявил глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел.

Миссия с полного уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) еще не завершена, заявил в четверг, 7 марта, глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Ликвидация географического халифата - это монументальное военное достижение, но борьба против ИГ и вооруженного экстремизма далека от окончания, и наша миссия остается неизменной", - сказал он во время слушаний в Конгрессе США, пишет DW.

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По его мнению, в данный момент можно наблюдать не поражение ИГ, а перестройку стратегии группировки, направленной на сохранение кадров, перемещения их в более безопасные районы и подготовку к контрудару. "Личный состав ИГ, эвакуированный из остатков халифата, в значительной степени остается мотивированным, неразбитым и радикализированным. Нам нужно продолжать пристально противодействовать этой организации, которая теперь рассредоточилась на большой территории и распалась на отдельные части", - пояснил Вотел. Впрочем, по его словам, США продолжат вывод контингента из Сирии.