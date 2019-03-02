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Протесты "желтых жилетов" во Франции: 9 задержанных в Париже, столкновения в Нанте (фоторепортаж)

20:46, 02 марта 2019
Мир
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2 марта в ходе протестов движения "желтые жилеты" в Париже полиция задержала 9 человек.

Об этом, по состоянию на 16:00 по Киеву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

В субботу во французской столице было запланировано по крайней мере 4 акции. Процессия, которая считалась главной, изменила согласованный маршрут в последнюю минуту, после чего полиция применила спецсредства.

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Первые столкновения начались утром в Нанте, когда некоторые демонстранты хотели пройти через несогласованные улицы. Полиция применила слезоточивый газ.

Организаторы заявляют, что хотят поддерживать давление на правительство, поскольку двухмесячная "большая дискуссия", инициированная президентом Макроном, чтобы простые французские люди высказали свои взгляды на экономические и демократические вопросы страны, заканчивается в этом месяце.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Эммануэль Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны властей, "желтые жилеты" решили продолжать акции. Чтобы успокоить протестующих, Макрон запустил серию общенациональных дебатов.

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Теги: #протесты#Франция