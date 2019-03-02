Протесты "желтых жилетов" во Франции: 9 задержанных в Париже, столкновения в Нанте (фоторепортаж)

Первые столкновения начались утром в Нанте, когда некоторые демонстранты хотели пройти через несогласованные улицы. Полиция применила слезоточивый газ.

2 марта в ходе протестов движения "желтые жилеты" в Париже полиция задержала 9 человек.

Об этом, по состоянию на 16:00 по Киеву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

В субботу во французской столице было запланировано по крайней мере 4 акции. Процессия, которая считалась главной, изменила согласованный маршрут в последнюю минуту, после чего полиция применила спецсредства.

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Первые столкновения начались утром в Нанте, когда некоторые демонстранты хотели пройти через несогласованные улицы. Полиция применила слезоточивый газ.

Cortège statique à Duchesse Anne après salves de lacrymos. Les manifestants finissent par rebrousser chemin. #Nantes#ActeXVI#GiletsJaunespic.twitter.com/Rv8EHScjWT — Elsa Gambin (@Elsa_Gambin) March 2, 2019

Организаторы заявляют, что хотят поддерживать давление на правительство, поскольку двухмесячная "большая дискуссия", инициированная президентом Макроном, чтобы простые французские люди высказали свои взгляды на экономические и демократические вопросы страны, заканчивается в этом месяце.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Эммануэль Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны властей, "желтые жилеты" решили продолжать акции. Чтобы успокоить протестующих, Макрон запустил серию общенациональных дебатов.