Сегодня демонстрации планируют провести в Париже, Лилле, Лионе, Нанте, Бордо и Ренне.

Во Франции "желтые жилеты" снова вышли на акции протеста.

Как сообщает издание Le Parisien, активисты движения "желтых жилетов" анонсировали в Facebook демонстрации в Париже и в других городах страны.

Отмечается, что во французской столице протестующие уже собрались на площади Этойл и на Елисейских полях.

На севере страны манифестанты призвали присоединиться к акции "желтые жилеты" из соседних Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов и северных земель Германии и прибыть в город Лилль "для проведения крупной международной манифестации".

"Мы просим "желтые жилеты" всех заинтересованных стран присоединиться к демонстрациям настолько массово, насколько это возможно", - говорится в описании мероприятия на Facebook.

Акция протеста запланирована и в Лионе, здесь людей приглашают прийти в черной одежде (с или без желтого жилета) "в знак траура по нашим институтам и неопределенному будущему".

На западе Франции "желтые жилеты" планируют собраться на протесты в городах Нант, Ренн и Бордо.

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В городе Ренн местные власти запретили проведение акций протеста в центре города из-за "эскалации насилия, которая ярко проявляется во время демонстраций "желтых жилетов", особенно на митинге 23 февраля".

Отмечается, что на прошлой неделе в акциях протеста участвовали 46 тысяч демонстрантов по всей Франции, в том числе 5,8 тысячи - в Париже.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Эммануэль Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны властей, "желтые жилеты" решили продолжать акции. Чтобы успокоить протестующих, Макрон запустил серию общенациональных дебатов.