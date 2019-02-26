Встречей с Ким Чен Ыном Трамп хотел отвлечь внимание от "шатдауна" в США - WP

Трамп видит в саммитах с лидером КНДР Ким Чен Ыном способ завоевать высокие телевизионные рейтинги.

Президент США Дональд Трамп был заинтересован в проведении саммита с КНДР в феврале для того, чтобы отвлечь внимание от 35-дневного шатдауна, который для него стал «политическим ударом».

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимных советников в Белом доме.

Отмечается, что Трамп был доволен относительно положительным новостным освещением в СМИ его первой встречи с северокорейским лидером в Сингапуре в прошлом году. По словам источника WP, Трамп видит в саммитах с лидером КНДР Ким Чен Ыном способ завоевать высокие телевизионные рейтинги.

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Перед саммитом проводились встречи с участием Трампа, во время которых вместе с советниками обсуждался северокорейский лидер. По словам источника, Трампу говорили, что Ким Чен Ын не «рациональный игрок» и может быть психически неуравновешен.

Вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа состоится во Вьетнаме 27-28 февраля.

Ранее сообщалось, что перед началом официальных переговоров в Ханое лидеры США и Северной Кореи вместе пообедают.