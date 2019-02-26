Туск считает рациональным предложение об отсрочке "Брексита"

Туск отметил, что при нынешней ситуации перенос сроков был бы рациональным решением.

Председатель Европейского совета Дональд Туск назвал рациональным предложение о переносе крайнего срока по реализации «Брексита».

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«Я верю, что в ситуации, в которую мы попали, перенос сроков был бы рациональным решением, однако премьер-министр Тереза Мэй уверена, что этого сценария удастся избежать», - заявил он, выступая на пресс-конференции в рамках саммита ЕС и Лиги арабских государств.

«Очевидно, что если большинство в Палате общин не поддержит сделку, мы столкнемся с хаотичным "Брекситом" или переносом крайних сроков. Это объективные факты, а не наша позиция», - заявил Туск, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, британские СМИ узнали, что правительство Великобритании изучаетвозможность переноса срока выхода страны из Евросоюза на два месяца. По их данным, премьер-министр Тереза Мэй может попросить ЕС об отсрочке «Брексита», если до 13 марта британский парламент не одобрит проект соглашения об условиях выхода из ЕС.

Парламент Великобритании не поддерживает план правительства по выходу страны из ЕС, при этом Евросоюз отказывается вносить поправки в уже достигнутое соглашение по условиям «Брексита». Британские парламентарии должны повторно проголосовать по очередному варианту соглашения до 12 марта.