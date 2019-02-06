Туск: сторонникам "брексита" без плана действий уготовано место в аду

Британские политики, которые являются сторонниками выхода страны из ЕС, уже обрушились с критикой на главу Евросовета.

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что людям, призывавшим к выходу Британии из Евросоюза без какого-либо плана действий, уготовано отдельное место в аду.

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Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, передает Би-би-си. По его словам, ЕС будет настаивать на сохранении прозрачной границы с Британией, независимо от того, удастся Лондону договориться или нет.

Он отметил, что готовится к "вероятному фиаско", каковым, по его мнению, может стать вариант "брексита", при котором Великобритания покидает ЕС без договора.

Слова Туска разгневали британских парламентариев, выступавших за "брексит". Они обвинили Туска в надменности.

На Даунинг-стрит заявили, что Туска нужно спросить, необходимо ли было использовать подобные выражения. Официальный представитель премьер-министра заявил: "Мы провели полноценную и активную кампанию в рамках референдума у нас в стране. Избиратели проголосовали за выход из ЕС в результате крупнейшего демократического плебисцита в нашей истории".

Свое выступление на пресс-конференции Туск начал с напоминания о том, что до выхода Британии из состава ЕС остается 50 дней. "Я знаю, что есть большое количество людей в Британии, на континенте, а также в Ирландии, которые хотели бы отмены этого решения. Мое сердце всецело с вами, - сказал Туск. - Но факты не оставляют места двусмысленности. В настоящий момент премьер-министр Британии и лидер оппозиции поддерживают "брексит", так что все вопросы отпадают".

"В настоящий момент у движения за сохранение членства Британии в ЕС нет политического веса и нет эффективного руководства. Я говорю это без энтузиазма, но с фактами не поспоришь".

"Мне интересно, как выглядит особое место в аду, уготованное тем, кто выступал за "брексит", не имея даже приблизительного плана и не представляя, как провести его безопасно".

По окончании пресс-конференции Варадкар сказал Туску: "Британцы устроят тебе за это ужасную головомойку в прессе". Сказанная в кулуарах фраза была услышана журналистами.

Туск в ответ кивнул, и оба рассмеялись.

И это предсказание не замедлило осуществиться.

Бывший лидер Партии независимости Британии, ныне независимый член Европарламента Найджел Фараж написал в своем твите: "После "брексита" мы освободимся от никем не избранных и наглых хулиганов вроде вас и будем сами управлять своей страной".

Пресс-секретарь правой Демократической юнионистской партии Сэмми Уилсон заявил: "Этот евроманьяк изо всех сил пытается сохранить путы европейской бюрократии, которые окутали Британию. Именно Туск и его наглые переговорщики из ЕС раздувают страхи в попытке отменить результаты референдума".

Между тем, Лора Кунсберг, политический комментатор Би-би-си, отметила, что высказывания Дональда Туска не были случайно оброненным комментарием - они вполне продуманы.

Этот обычно мягкий политик вдруг решился на весьма жесткие слова, которые осуждают поведение значительной части британского кабинета министров, которым, по его мнению, уготовано место в аду.

Однако слова Туска, обращенные прежде всего к британского истеблишменту, отражают его раздражение и негодование, которые разделяются многими европейскими политиками.

Но если отвлечься от тона, в котором было сделано это заявление, высказывания Туска следует читать как приглашение премьер-министру Терезе Мэй предложить как можно скорее новую версию отдельной договоренности о торговле через границу с Ирландией, в виде "правдоподобной гарантии" того, что взаимоприемлемое решение все-таки возможно.