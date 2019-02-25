Мэй не планирует подавать в отставку после Brexit - СМИ
14:13, 25 февраля 2019Мир
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В британских СМИ появилась информация, что несколько министров выступают за отставку премьера до мая.
Тереза Мэй / фото REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала понять, что планирует остаться в должности после Brexit.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.
В британских СМИ появилась информация, что несколько министров выступают за отставку премьера до мая.
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Однако Мэй заявила, что она полна решимости продвигать внутреннюю повестку дня, как только Британия покинет ЕС 29 марта.
"В декабре я очень четко дала понять, что моя работа - это не только выполнить Brexit, на самом деле это внутренняя повестка дня, которую я выполняю", - сказала Мэй.
В конце прошлого года Мэй сказала, что она не будет возглавлять Консервативную партию во время кампании перед следующими парламентскими выборами в 2022 году.
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