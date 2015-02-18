Frankfurter Allgemeine: чего хотят греки

В статье Патрика Бернау под названием «Чего хотят греки», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что в течение нескольких недель Греция и другие страны ведут переговоры. Но один вопрос возникает снова и снова. «Знаете ли вы, какому плану следует греческое правительство?» - На этот вопрос у министра финансов Вольфганга Шойбле не было ответа еще до встречи министров финансов стран Евросоюза. «Мне непонятно, и я думаю, не мне одному». На самом деле, не так уж просто понять, какая на самом деле цель переговоров премьер-министра Алексиса Ципраса и министра финансов Янниса Варуфакиса.

Одно можно сказать наверняка: Греция хочет денег. Тем не менее, в четверг она подаст официальное заявление на кредит от Европейского союза. Примет ли страна также и условия, пока не ясно. В комментарии в New York Times Варуфакис попросил «несколько месяцев финансовой стабильности, которые позволили бы приступить к реформированию». Что Греция хочет сделать за эти месяцы?

В первую очередь понятно, чего правительство не хочет. В выходные были представлены его «красные линии»: во-первых, они не хотят экономить столько денег, чтобы обеспечить 4,5 процента экономической производительности для профицита, до выплаты процентов по кредитам. В этом вопросе другие министры финансов могут пойти грекам навстречу. Во-вторых, правительство не хочет больше приватизации – она будет остановлена.

Что-то решили, мало реализовали

Ясно также, что Греция не хочет требований реформ. В стране ругательным стало не только слово «тройка», но и «меморандум», слово, обозначающее документы с условиями реформ. Поскольку в Греции после четырех лет разговоров о реформах, экономические показатели продолжают снижаться, новое правительство считает, что реформы не удались. В статье "New York Times", министр финансов Яннис Варуфакис пишет, что он представляет рациональную сторону. «У нас нет радикальных левых программ», пишет он, «наше наибольшее влияние исходит от Иммануила Канта».

В действительности, Греция в последние годы сократила некоторые государственные расходы, и несколько улучшила государственный бюджет, но из важных реформ в стране была принята только часть - и многие из утвержденных реформ не были реализованы. Налоги, к примеру, были увеличены, но финансовое управление почти ничего не сделало, чтобы взимать эти налоги.

Новое правительство в своей риторике, похоже, не против реформ. С 70 процентами требуемых реформ, они согласны, говорит Варуфакис - только оставшиеся 30 процентов он хочет заменить новыми. Что это означает, неясно. На бумаге 63 процента пунктов из меморандумов тройки были реализованы. Но вопрос о том, какие реформы отменят, и какими будут новые, остается открытым.