Япония назвала Курилы идеальным местом для ракет США

При этом подобная мера якобы укрепит защиту США и Японии от баллистических ракет КНДР.

Четыре российских острова Курильской гряды станут идеальным местом для размещения ракет США.

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Об этом сообщает Japan Business Press. По данным портала, речь идет об островах, на которые претендует Япония.

Как отмечается, эти острова подходят для размещения американских ракет за счет своего географического положения.

При этом подобная мера якобы укрепит защиту США и Японии от баллистических ракет КНДР.

Как сообщал УНИАН, ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что южные Курилы являются «исконной» территорией Японии.