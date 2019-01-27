В США разыскивают 21-летнего парня, убившего пять человек
02:18, 27 января 2019Мир
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Местных жителей предупредили, что злоумышленник вооружен и очень опасен.
О мотивах Териота в данный момент не сообщается / WAFB Channel 9
Полиция американского штата Луизиана разыскивает 21-летнего Дакота Териота, который подозревается в убийстве пяти человек.
Об этом передает CNN.
Стрельба произошла утром в субботу, 26 января, в городе Гонзалес. Среди жертв – родители Териота и его знакомый.
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Полиция сообщает, что Териот покинул место преступления в неизвестном направлении с оружием на руках. О мотивах Териота в данный момент не сообщается.
«Вероятно, это один из наиболее ужасных случаев насилия в семье, которые я видел за последнее время», - прокомментировал бойню местный шериф.
Местных жителей предупредили, что злоумышленник вооружен и очень опасен.
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